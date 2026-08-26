Andritz erhält Millionenaufträge aus China

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Der steirische Anlagenbauer Andritz hat Aufträge aus China im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Der börsennotierte Konzern liefere weitere Prozesstechnologien und Ausrüstung für eine dritte Zellstoffproduktionslinie sowie Systeme für die neue Papiermaschine der chinesischen Firma Nanning Sun Paper, gab Andritz am Mittwoch bekannt.

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