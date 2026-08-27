Porr zum Halbjahr mit kräftigem Gewinnplus

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Der Baukonzern Porr hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Unter dem Strich blieben 36,4 Mio. Euro - um 23,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie aus dem Halbjahresbericht vom Donnerstag hervorgeht. Der Gewinn je Aktie (EPS) kletterte demnach um 34 Prozent auf 0,71 Euro. Die Produktionsleistung blieb quasi stabil bei knapp 3,2 Mrd. Euro (minus 0,1 Prozent). Das Unternehmen hatte im Schnitt 209.801 Beschäftigte (plus 0,7 Prozent).

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