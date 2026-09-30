Linzer Kontron bekommt neuen Technologie-Vorstand

Darüber hinaus sei eine Zahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf von 96 Prozent des Modulgeschäfts Jumptec in Höhe von 126 Mio. Euro im dritten Quartal bei Kontron eingegangen. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec hat Mitte 2025 den Großteil des Modulgeschäfts übernommen. Kontron hält noch vier Prozent. Die Zahlung stärkt die finanzielle Basis und gibt Spielraum für Wachstum, so der Technologiekonzern. Man wolle etwa strategische Zukäufe im Segment Software and Solutions prüfen.