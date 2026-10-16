Die Preise im Verkehrssektor stiegen im September durchschnittlich um 10 Prozent und damit stärker als im August (+7,8 Prozent). Der wesentlichste Schub kam hier von Treibstoffen, die um mehr als ein Drittel höher als im Vorjahresmonat (+34,8 Prozent) lagen. Ins Gewicht fiel auch der Preisanstieg in der Gastronomie, der mit 4,4 Prozent aber etwas geringer als im Vormonat August ausfiel (+4,7 Prozent). Lebensmittel wurden im Jahresvergleich mit plus 0,4 Prozent nur geringfügig teurer.