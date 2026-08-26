Wiener Börse schließt fester, ATX gewinnt 1,29 Prozent

Für Spannung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Zudem stellt sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Frage, ob es bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.

Am heimischen Aktienmarkt konnten zur Wochenmitte einige Industrie- bzw. Bauwerte sehr deutlich zulegen. Die voestalpine-Titel steigerten sich um starke 4,1 Prozent. Wienerberger bauten ein Plus von 2,9 Prozent und die Porr-Papiere zogen 3,7 Prozent hoch. Unter den Banken verteuerten sich Erste Group um 1,5 Prozent.

Zudem rückten auf Unternehmensebene die Vienna Insurance Group (VIG) und Kapsch TrafficCom mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld. Die VIG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Gewinn deutlich gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern des Versicherungskonzerns erhöhte sich um 20,7 Prozent auf 641,5 Mio. Euro. Die verrechneten Prämien stiegen um 5,4 Prozent auf 9,03 Mrd. Euro. Der Ausblick für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Analysten der Erste Group bewerteten die vorgelegten Zahlen als im Rahmen der Erwartungen, mit einem soliden Wachstum sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ergebnissen. Die VIG-Papiere legten 0,6 Prozent zu.

Der Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein leichtes Umsatzplus verbucht und ein positives operatives Ergebnis (EBIT) erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 4,7 Prozent auf 105,2 Mio. Euro. Das EBIT betrug 2,3 Mio. Euro. Unter dem Strich stand aber ein Nettoverlust von 1,1 Mio. Euro. Laut Erste Group zeigten die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel einen ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. Die Kapsch-Titel stiegen um 0,4 Prozent.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group auch zur FACC-Aktie und bestätigte das Anlagevotum "Buy", das Kursziel für die Papiere des Luftfahrtzulieferers wurde zudem von 18,7 auf 19,5 Euro nach oben revidiert. Die FACC-Papiere legten deutliche 4,6 Prozent auf 16,32 Euro zu.

Die Berenberg Bank meldete sich zu den SBO-Titel. Hier wurde die Anlageempfehlung "Hold" unverändert belassen, das Kursziel für die Aktie des Ölfeldausrüsters wurde von 34 auf 32 Euro nach unten gesetzt. Die SBO-Aktie steigerte sich um zwei Prozent auf 30,20 Euro.

Andritz legten 2,2 Prozent zu. Der steirische Anlagenbauer hat Aufträge aus China im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.