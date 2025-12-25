Leitbörsen in Asien schließen leicht im Plus

©APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag mit leichten Zugewinnen geschlossen. So konnte sich der Nikkei-225 in Tokio um 0,13 Prozent auf 50.407,79 Zähler verbessern. Der CSI-300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,18 Prozent auf 4.642,54 Punkte. Die Börsen in Hongkong, Südkorea und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen.
Marktbeobachter berichteten von einem erwartungsgemäß eher ruhigen Handelsverlauf und zurückhaltenden Anlegern. Unterstützung für die Asien-Märkte kam von den positiven Wall Street-Vorgaben. Die US-Börsen hatten ihre verkürzte Handelssitzung zu Weihnachten mit Zuwächsen beendet. Dabei verzeichneten der Dow Jones und der marktbreite S&P-500 neue Rekordschlussstände.
