Leitbörsen in Asien schließen leicht im Plus

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag mit leichten Zugewinnen geschlossen. So konnte sich der Nikkei-225 in Tokio um 0,13 Prozent auf 50.407,79 Zähler verbessern. Der CSI-300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,18 Prozent auf 4.642,54 Punkte. Die Börsen in Hongkong, Südkorea und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen.

von APA Teilen