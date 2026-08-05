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Lebensmittelriese Kraft Heinz kommt bei Umbau voran

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Umsatz schrumpfte um 1,4 Prozent
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
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Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz kommt bei seinem Umbau voran und blickt nicht mehr ganz so pessimistisch auf seinen Jahresumsatz. Die Erlöse dürften im laufenden Jahr um 0,5 bis 2,0 Prozent schrumpfen statt der bisher angenommenen minus 1,5 bis minus 3,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

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Preiserhöhungen machten das niedrigere Volumen in Nordamerika und anderen Märkten wett. Zuletzt sei es vor allem auf dem Hauptmarkt USA und dort bei Fleischprodukten schlechter gelaufen, sagte Finanzchef Andre Maciel. Das habe Wachstum in Kanada und anderen Märkten nicht ausgleichen können.

Im Frühjahrsquartal schrumpfte der Umsatz um 1,4 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar. Der Verlust verringerte sich zugleich um fast ein Drittel auf knapp 5,5 Milliarden Dollar. Hier spielte insbesondere eine Rolle, dass die Abschreibungen geringer ausgefallen seien als vor Jahresfrist, hieß es. Unter dem neuen Chef Steve Cahillane setzt der Hersteller von Ketchup der Marke Heinz oder Philadelphia-Frischkäse verstärkt auf proteinreiche Lebensmittel und Elektrolytgetränke, um gesundheitsbewusstere Kunden anzusprechen.

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