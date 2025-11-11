Krise von Porsche AG sorgt für Gewinneinbußen bei Porsche SE

©APA/APA/dpa/Marijan Murat
Die Krise des Sportwagenbauers Porsche drückt den Gewinn seines Großaktionärs Porsche SE. Die von den Volkswagen-Eignerfamilien Porsche und Piech kontrollierte Holding verbuchte in den ersten neun Monaten einen Rückgang des Konzernergebnisses gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 900 Mio. Euro auf 1,6 Milliarden Euro.
Mit einer verbesserten Finanzierungsstruktur sei die Porsche SE angesichts des herausfordernden Umfelds in der Autoindustrie aber resilient positioniert, erklärte Finanzvorstand Johannes Lattwein.
Die Nettoverschuldung des VW-Großaktionärs sank um drei Prozent auf 5 Mrd. Euro. Die Porsche Euro. Die Porsche SE hatte aufgrund der Prognosesenkungen ihrer Hauptbeteiligungen Volkswagen und Porsche im September die Jahresprognose abermals reduziert auf eine Spanne des angepassten Konzernergebnisses von 0,9 bis 2,9 Mrd. Euro.
