BayWa wird nicht alle neuen Aktien los

Insgesamt fließen dem angeschlagenen Konzern damit aus der zweiteiligen Kapitalerhöhung 179 Millionen Euro zu. Der angestrebte Mindesterlös von 150 Millionen Euro wurde damit erreicht, insgesamt wären 201 Millionen möglich gewesen.

Die BayWa braucht das frische Eigenkapital für ihre Sanierung. Die Kapitalerhöhung ist die Voraussetzung, um milliardenschwere Bankkredite bis 2028 verlängert zu bekommen. Die beiden BayWa-Großaktionäre, die Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und die österreichische Raiffeisen Agrar Invest, hatten im Voraus bereits Aktien für 125 Millionen Euro gezeichnet.