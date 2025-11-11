Trend Logo
Kosten für Netzaufbau schmälern Gewinn von United Internet

++ ARCHIVBILD ++ Die Cloud-Tochter Ionos will AdTech verkaufen
Abschreibungen und gestiegene Kosten trüben die Bilanz von United Internet erneut. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) der ersten neun Monate 2025 sei um 1,4 Prozent auf 443,2 Mio. Euro zurückgegangen, teilte der Internetanbieter am Dienstag mit. Darin enthalten seien Ausgaben von rund 200 Mio. Euro für den Aufbau eines Mobilfunknetzes durch die Tochter 1&1 sowie Abschreibungen in Höhe von etwa 441 Mio. Euro.

Der Umsatz habe dagegen um 1,4 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro zugelegt. Beim Mobilfunker 1&1 brach das Betriebsergebnis den Angaben zufolge um fast 40 Prozent auf 175,4 Mio. Euro ein. Die Erlöse stagnierten bei 3,02 Mrd. Euro.

Bei Ionos lief es besser. Die Webhosting- und Cloud-Tochter von United Internet steigerte den Umsatz um 6,2 Prozent auf 980,2 Mio. Euro und den bereinigten operativen Gewinn vor Abschreibungen um knapp 21 Prozent auf 368,5 Mio. Euro. Gleichzeitig stellte Ionos die margenschwache Sparte AdTech zum Verkauf. Sie umfasst Onlinewerbung und den Handel mit Internetadressen. Für das verbleibende Kerngeschäft rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatzplus von acht Prozent und einem Anstieg des Betriebsergebnisses um etwa 17 Prozent auf rund 480 Mio. Euro.

Die Aktien von Ionos stiegen daraufhin vorbörslich um gut elf Prozent. In ihrem Windschatten legten die Titel von United Internet 4,9 Prozent zu.

