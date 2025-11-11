Kosten für Netzaufbau schmälern Gewinn von United Internet

Der Umsatz habe dagegen um 1,4 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro zugelegt. Beim Mobilfunker 1&1 brach das Betriebsergebnis den Angaben zufolge um fast 40 Prozent auf 175,4 Mio. Euro ein. Die Erlöse stagnierten bei 3,02 Mrd. Euro.

Bei Ionos lief es besser. Die Webhosting- und Cloud-Tochter von United Internet steigerte den Umsatz um 6,2 Prozent auf 980,2 Mio. Euro und den bereinigten operativen Gewinn vor Abschreibungen um knapp 21 Prozent auf 368,5 Mio. Euro. Gleichzeitig stellte Ionos die margenschwache Sparte AdTech zum Verkauf. Sie umfasst Onlinewerbung und den Handel mit Internetadressen. Für das verbleibende Kerngeschäft rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatzplus von acht Prozent und einem Anstieg des Betriebsergebnisses um etwa 17 Prozent auf rund 480 Mio. Euro.

Die Aktien von Ionos stiegen daraufhin vorbörslich um gut elf Prozent. In ihrem Windschatten legten die Titel von United Internet 4,9 Prozent zu.