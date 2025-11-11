Deutsche Industrie in der Krise

Auch innerhalb der Europäischen Union nimmt der Druck auf die deutsche Industrie zu. Der Anteil der Unternehmen, die eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten melden, stieg von 12,0 auf 21,5 Prozent. Diese Entwicklung wird von Klaus Wohlrabe, dem Leiter der Ifo-Umfragen, als alarmierend bezeichnet. Er betont, dass die strukturellen Probleme der deutschen Industrie zunehmend spürbar werden.