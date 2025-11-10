Trend Logo
Novartis eröffnet Produktion im kalifornischen Carlsbad

US-Investitionen von rund 50 Mrd. Dollar in fünf Jahren geplant
 © APA/APA/KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS
Der Pharmakonzern Novartis baut wie angekündigt seine Produktionskapazitäten in den USA aus. So plant der Pharmakonzern in den kommenden fünf Jahren fast 50 Mrd. US-Dollar (43 Mrd. Euro) in seine US-Aktivitäten zu investieren. Nun hat der Pharmakonzern im kalifornischen Carlsbad eine Anlage zur Herstellung von Radioligand-Therapien eröffnet.

Der Standort ist laut den Angaben das dritte US-Werk für diesen Therapiebereich und soll helfen, die wachsende Nachfrage zu decken und die zeitnahe Auslieferung solcher Krebs-Therapien im Westen der USA zu sichern. Die Produktion in der hochmodernen Anlage beginne, sobald die behördliche Genehmigung dazu vorliege.

Zusätzlich zum Projekt in Carlsbad verfolge Novartis weitere Bauinitiativen in den USA, hieß es weiter. Dazu zählen zwei weitere Produktionsstätten für Radioligand-Therapien in Florida und Texas. Zudem würden bestehende Werke in Durham in North Carolina, Indianapolis in Indiana und Millburn in New Jersey erweitert sowie auch in die Forschung in den USA investiert.

