Novartis eröffnet Produktion im kalifornischen Carlsbad

Der Standort ist laut den Angaben das dritte US-Werk für diesen Therapiebereich und soll helfen, die wachsende Nachfrage zu decken und die zeitnahe Auslieferung solcher Krebs-Therapien im Westen der USA zu sichern. Die Produktion in der hochmodernen Anlage beginne, sobald die behördliche Genehmigung dazu vorliege.

Zusätzlich zum Projekt in Carlsbad verfolge Novartis weitere Bauinitiativen in den USA, hieß es weiter. Dazu zählen zwei weitere Produktionsstätten für Radioligand-Therapien in Florida und Texas. Zudem würden bestehende Werke in Durham in North Carolina, Indianapolis in Indiana und Millburn in New Jersey erweitert sowie auch in die Forschung in den USA investiert.