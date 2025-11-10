"Drastic Dave" soll Diageo in die Spur bringen

"Der Verwaltungsrat war einstimmig der Meinung, dass Dave sowohl die umfassende CEO-Erfahrung als auch die nachgewiesenen Führungsqualitäten beim Aufbau und der Vermarktung weltweit führender Marken mitbringt, die für Diageo in dieser Zeit richtig sind", sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats, John Manzoni.

Der 60-jährige Lewis leitete Tesco von 2014 bis 2020. Zuvor war er drei Jahrzehnte bei Unilever tätig. Dort erwarb er sich den Spitznamen "Drastic Dave", nachdem er Geschäftsbereiche durch rigorose Kostensenkungen und innovatives Marketing saniert hatte. Nach seiner Zeit bei Tesco galt die Supermarktkette als klarer Marktführer in Großbritannien. Während der Corona-Pandemie war er zudem kurzzeitig als Berater der britischen Regierung für Lieferketten tätig. Lewis, der 2021 zum Ritter geschlagen wurde, ist derzeit Vorsitzender des Verwaltungsrats des Konsumgüterkonzerns Haleon.

Mit der Ernennung endet eine monatelange Suche nach einem Nachfolger für Debra Crew, die im Juli überraschend ausgeschieden war. Der bisherige Übergangschef Nik Jhangiani werde die Rolle bis Ende Dezember innehaben und dann wieder seine Aufgaben als Finanzvorstand übernehmen. Die gesamte Spirituosenbranche leidet unter einer branchenweiten Absatzflaute, da hohe Zinsen und die Inflation die Geldbeutel der Verbraucher belasten.