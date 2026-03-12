KI verhalf Zalando 2025 zu Wachstumsschub

Dank des Anstiegs der Kundenzahl auf einen Rekordwert von 62 Millionen habe das über die Plattform gehandelte Bruttowarenvolumen (GMV) ein Volumen von 17,6 Milliarden Euro erreicht. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine weitere Beschleunigung des Wachstums.

Durch KI habe sich die Vorbereitungszeit für Kampagnen von sechs Wochen auf wenige Tage verkürzt, teilte Zalando weiter mit. Gleichzeitig sei die Menge der produzierten Inhalte um 70 Prozent gestiegen. Auch in der Logistik komme KI vermehrt zum Einsatz. "Wir können unseren Kunden und Partnern Angebote liefern, die bis vor Kurzem noch undenkbar waren", sagte Robert Gentz, Co-Chef des Konzerns. "Gleichzeitig steigern wir die Effizienz unserer eigenen Abläufe."