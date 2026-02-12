KI-Boom beflügelt Cisco - Jahresprognose angehoben

©APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) beschert Cisco volle Auftragsbücher und veranlasst den US-Netzwerkausrüster zu einer höheren Jahresprognose. Für das Geschäftsjahr 2026 rechne man nun mit einem Umsatz zwischen 61,2 und 61,7 Milliarden Dollar (51,45 Mrd. bis 51,87 Mrd. Euro), teilte das Unternehmen mit. Zuvor war Cisco von 60,2 bis 61,0 Milliarden Dollar ausgegangen.
Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigte sich der Konzern optimistischer und stellte eine Spanne von 4,13 bis 4,17 Dollar in Aussicht, nach zuvor maximal 4,14 Dollar. Treiber des Wachstums sind die hohen Investitionen von Technologieunternehmen in Rechenzentren, die für KI-Anwendungen aufgerüstet werden müssen. Dies kurbelt die Nachfrage nach den Kernprodukten von Cisco wie Switches und Routern an. Unternehmen weltweit seien bestrebt, ihre Netzwerke "KI-bereit" zu machen, um die enormen Datenmengen und Modernisierungsanforderungen bewältigen zu können, hieß es zur Begründung.
