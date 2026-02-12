KI-Boom beflügelt Cisco - Jahresprognose angehoben

Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigte sich der Konzern optimistischer und stellte eine Spanne von 4,13 bis 4,17 Dollar in Aussicht, nach zuvor maximal 4,14 Dollar. Treiber des Wachstums sind die hohen Investitionen von Technologieunternehmen in Rechenzentren, die für KI-Anwendungen aufgerüstet werden müssen. Dies kurbelt die Nachfrage nach den Kernprodukten von Cisco wie Switches und Routern an. Unternehmen weltweit seien bestrebt, ihre Netzwerke "KI-bereit" zu machen, um die enormen Datenmengen und Modernisierungsanforderungen bewältigen zu können, hieß es zur Begründung.