Kapsch TrafficCom erhält US-Mautauftrag über 32 Mio. Dollar

Auftraggeber ist die North Carolina Turnpike Authority (NCTA). Das Projekt bildet die Phase 2 des Vorhabens "Complete 540", mit dem die äußere Ringautobahn um den Großraum Raleigh geschlossen wird. Nach Abschluss von Phase 2 verantwortet Kapsch die Errichtung des gesamten Mautsystems der knapp 60 Kilometer langen Ringstraße. Der neue Abschnitt umfasst 12 Mautzonen und 64 Fahrspuren für eine vollelektronische Mauterhebung auf offener Straße auf einer cloudbasierten Plattform. Die Freigabe für den Verkehr ist für Ende 2028 geplant.