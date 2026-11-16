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Der US-Pharmakonzern Eli Lilly übernimmt für bis zu 1,5 Mrd. Dollar (1,4 Mrd. Euro) das nicht börsennotierte Biotechunternehmen Calytrix Bio. Der Kaufpreis setze sich aus einer Vorabzahlung sowie an klinische Fortschritte und behördliche Zulassungen geknüpften Zahlungen zusammen, teilte Calytrix mit.
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Das 2025 gegründete Unternehmen entwickelt Antikörper-Therapien zur Behandlung seltener Blutkrankheiten, bei denen das Knochenmark krankhafte Blutzellen produziert.
FEGERSHEIM - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/FREDERICK FLORIN
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