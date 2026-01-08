Italienische Stahlfirma Danieli erhält Hyundai-Großauftrag

Mit diesem Projekt will Hyundai seine Stahlproduktion ausbauen und einen bedeutenden Teil davon in den USA ansiedeln. Ziel ist es, die industrielle Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt zu stärken und eine näher am lokalen Automobilsektor angesiedelte Lieferkette sicherzustellen. Gleichzeitig bekräftigen beide Konzerne mit diesem Projekt ihre Absicht, bei technologisch anspruchsvollen und strategisch wichtigen Vorhaben zusammenzuarbeiten, ihre Partnerschaft weiter zu festigen und die Grundlage für künftige Kooperationen auf dem globalen Stahlmarkt zu legen, hieß es.

Der an der Mailänder Börse notierte Danieli-Konzern beschäftigt derzeit 10.365 Mitarbeiter weltweit. In Völkermarkt ist Danieli seit 2008 aktiv. Das 1914 gegründete Unternehmen aus Buttrio nahe Udine zählt zu den weltweit führenden Engineering- und Anlagenbauunternehmen für die Eisen- und Stahlindustrie. Kärnten dient dem international tätigen Stahlkonzern vor allem als Dreh- und Angelpunkt für den deutschsprachigen und osteuropäischen Raum. Der voestalpine-Konkurrent baut unter anderem Walzwerke, Stranggussanlagen, Röhrenwerke sowie komplette Hochöfen.