Irische PTSB-Aktionäre stimmen für Übernahme durch die BAWAG

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, auf dem starken Fundament von PTSB im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie der BAWAG Group weiter aufzubauen", sagte BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk in einer Aussendung vom Donnerstag. Die Bank legt für die Komplettübernahme der Iren 1,6 Mrd. Euro auf den Tisch.

Um den Deal zu sichern, benötigte die BAWAG bei der heutigen Abstimmung das Ja von mindestens 75 Prozent der Aktionäre. Mehrheitsbeteiligt an der PTSB ist derzeit noch die irische Regierung mit 57,5 Prozent, die ihre Anteile los werden möchte und dementsprechend von Beginn an für den Verkauf war. Auch der Verwaltungsrat des irischen Instituts hatte sich für den Deal ausgesprochen.