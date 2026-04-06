Iran - OMV-Beteiligung Borouge: Produktion in Ruwais ruht

Nach einem erfolgreichen Abfangen eines iranischen Luftobjektes durch die Luftabwehr hätten herabfallende Trümmerteile Schäden an den Anlagen verursacht. Es habe keine Verletzten gegeben, die entstandenen Brände seien vollständig unter Kontrolle gebracht worden.

Borouge konnte den eigenen Angaben zufolge einen erheblichen Teil seiner Produktion im März über alternative Vertriebswege absetzen. Zusätzliche Lagerbestände seien vor dem Versand eingelagert worden. "Borouge verfügt dank starker Cashflow-Generierung und hoher Liquidität über eine hohe finanzielle Stabilität, um kurzfristige operative Störungen zu bewältigen", teilte das Unternehmen am Ostermontag schriftlich mit.