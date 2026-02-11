Investor will Verkauf von Warner Bros an Netflix verhindern

Der Investor hält nach eigenen Angaben Aktien im Wert von knapp 200 Millionen Dollar. Ancora kündigte an, auf der voraussichtlich im April stattfindenden Hauptversammlung gegen den Deal mit Netflix zu stimmen, sollte Warner nicht umschwenken. Das aktuelle Abkommen mute den Aktionären einen geringeren Wert und hohe regulatorische Risiken zu, hieß es auf der Webseite des Investors. Zudem sei die geplante Abspaltung der verbleibenden Kabelsparte mit Sendern wie CNN und TNT mit Unsicherheiten behaftet. Paramount biete dagegen 30 Dollar je Warner-Aktie und damit mehr als die rechnerisch 27,75 Dollar von Netflix.

Paramount hatte erst am Dienstag sein Angebot nachgebessert, um die Warner-Aktionäre zu überzeugen. Der Konzern will unter anderem die 2,8 Milliarden Dollar schwere Abfindungszahlung übernehmen, die Warner bei einem Platzen des Netflix-Deals schulden würde. Warner will die neue Offerte prüfen, hält bislang aber an der Empfehlung für den Streaminganbieter Netflix fest. Ancora warnte zudem vor hohen kartellrechtlichen Hürden bei einem Zusammengehen mit Netflix, da so ein Streaming-Gigant mit einer halben Milliarde Nutzern entstünde.

Warner Bros unterhält führende Film- und Fernsehstudios, eine umfangreiche Inhaltsbibliothek und Marken wie "Game of Thrones", "Harry Potter" sowie die DC-Comics-Superhelden Batman und Superman. Zum Konzern gehört neben CNN und TNT auch der Sender HBO.