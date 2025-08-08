Trend Logo
Industrie im Juni erholt, Rückgang im Bau

Laut Statistik Austria wurde 5 Prozent weniger gebaut als im Juni 2024
©APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN
Österreichs Industrieproduktion hat sich im Juni weiter erholt. Im Bau dagegen ging die Produktion sowohl im Monats- wie im Jahresvergleich deutlich zurück. Laut Zahlen der Statistik Austria vom Freitag wurde arbeitstägig bereinigt fünf Prozent weniger gebaut als im Juni 2024. Die Industrie produzierte in der gleichen Vergleichsperiode 2,2 Prozent mehr.

Auch im Vergleich zum Vormonat Mai stieg die Industrieproduktion saisonal bereinigt um 0,3 Prozent, während die Bautätigkeit um 2,1 Prozent zurückging. In Summe - also Industrie und Bau zusammen - gab es gegenüber Mai einen Produktionsrückgang von 0,2 Prozent, im Vergleich zum Juni im Vorjahr aber ein Plus von 0,6 Prozent.

Aber auch die verschiedenen Industriezweige entwickelten sich sehr unterschiedlich. Während es bei Verbrauchsgütern (plus 6,3 Prozent), Vorleistungsgüter (plus 6,1 Prozent) und Investitionsgüter (plus 0,6 Prozent) in der Jahresfrist einen Aufschwung gab, verzeichneten Energie (minus 7,9 Prozent) und Gebrauchsgüter (minus 9,6 Prozent) einen Rückgang.

Gegenüber Mai 2025 wurden mehr Gebrauchsgüter (plus 3,8 Prozent), Verbrauchsgüter (plus 3,0 Prozent) und Vorleistungsgüter (plus 1,1 Prozent) produziert. Bei Energie und Investitionsgütern gab es ein Minus von 0,3 bzw. 0,6 Prozent.

