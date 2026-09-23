Gewinn von JD Sports bricht ein

Die vergleichbaren Umsätze gingen in Nordamerika im zweiten Quartal um 6,8 Prozent zurück. JD Sports erzielt mehr als ein Drittel seiner Erlöse dort. Das Unternehmen hielt an seiner im Vormonat gesenkten Prognose für das Gesamtjahr fest. JD Sports erwartet weiter einen Rückgang des bereinigten Vorsteuergewinns auf 700 bis 800 Mio. Pfund von 852 Mio. Pfund im Vorjahr. Die Aktien reagierten mit Kursverlusten von gut einem Prozent auf die Zahlen.

Wie andere Einzelhändler leidet JD Sports darunter, dass steigende Lebenshaltungskosten die Konsumlaune der Verbraucher trüben. JD Sports ist zudem stark von Nike abhängig, da der US-Konzern mehr als 40 Prozent des Umsatzes der Briten ausmacht. Nike befindet sich derzeit im Umbau und kämpft mit einem Mangel an Produktinnovationen. JD Sports betreibt weltweit mehr als 4.800 Filialen in 51 Ländern.