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Marks & Spencer baut Partnerschaft mit Zalando aus

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Zalando übernimmt Abwicklung der Online-Bestellungen des Einzelhändlers
 © NIKLAS HALLE'N, APA/APA/AFP/NIKLAS HALLE'N
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Der britische Einzelhändler Marks & Spencer vertieft seine Zusammenarbeit mit dem Berliner Online-Modehändler Zalando. Zalando übernehme künftig die Abwicklung der Online-Bestellungen von Marks & Spencer in 22 europäischen Märkten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Einzelhändler erhofft sich davon schnellere Lieferungen und Retouren sowie eine Senkung der Logistikkosten um bis zu 50 Prozent.

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Die Ausweitung der Kooperation, die nun auch die größten Online-Märkte wie Frankreich, die Niederlande, Deutschland und Spanien umfasst, solle das europäische Online-Geschäft von Marks & Spencer stärken. Die Partnerschaft war im November vergangenen Jahres angekündigt und in diesem Monat erfolgreich in Polen getestet worden.

Marks & Spencer verzeichnet nach eigenen Angaben weiterhin eine positive Dynamik in seinem internationalen Online-Geschäft, was auf die wachsende Nachfrage nach seinem Mode-Angebot zurückzuführen sei. Im Mai hatte der Konzern für das laufende Jahr eine Rückkehr zum Gewinnwachstum prognostiziert. 2025/26 war der Gewinn nach einem Cyberangriff, der Umsatz und Margen belastet hatte, um 24 Prozent eingebrochen.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

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