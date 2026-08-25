Marks & Spencer baut Partnerschaft mit Zalando aus

Die Ausweitung der Kooperation, die nun auch die größten Online-Märkte wie Frankreich, die Niederlande, Deutschland und Spanien umfasst, solle das europäische Online-Geschäft von Marks & Spencer stärken. Die Partnerschaft war im November vergangenen Jahres angekündigt und in diesem Monat erfolgreich in Polen getestet worden.

Marks & Spencer verzeichnet nach eigenen Angaben weiterhin eine positive Dynamik in seinem internationalen Online-Geschäft, was auf die wachsende Nachfrage nach seinem Mode-Angebot zurückzuführen sei. Im Mai hatte der Konzern für das laufende Jahr eine Rückkehr zum Gewinnwachstum prognostiziert. 2025/26 war der Gewinn nach einem Cyberangriff, der Umsatz und Margen belastet hatte, um 24 Prozent eingebrochen.