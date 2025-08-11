Hypo Tirol Bank mit neuem Dreiervorstand ab 2026

Die bisherige Position des Vorstandsvorsitzenden werde es nicht mehr geben, bestätigte ein Sprecher auf APA-Nachfrage am Montag. Die Verträge bzw. Mandate von Weiss und Endl laufen noch bis zum 30. September. Danach werde die Bank drei Monate lang bis 1. Jänner 2026 von einer interimistischen Führung geleitet, zu der auch Stadler zählen wird. Dieser gehörte als Einziger der "Neuen" bereits dem bisherigen Dreiervorstand an und wird weiter für Digitalisierung sowie Personal zuständig sein. Das neue Vorstandsteam wurde laut Bank vom Aufsichtsrat in einem externen Auswahlprozess ausgewählt und letztlich bestellt.

Die aus dem Bezirk Kitzbühel stammende Höller, die auch für Marktfolge verantwortlich zeichnen wird, war unter anderem bereits Erste Bank-Finanzchefin in Wien. Von 2019 bis Ende 2022 fungierte sie als Vorständin der Tiroler Sparkasse. Zuletzt war sie im Vorstand der BKS Bank in Kärnten. Hildemann war bereits einmal acht Jahre lang als Hypo Tirol Firmenkunden-Leiter tätig und zuletzt als stellvertretendes Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau engagiert.