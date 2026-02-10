Harley-Davidson schreibt im vierten Quartal Verluste

Ein Lichtblick war für den Motorradbauer der nordamerikanische Heimatmarkt, wo im Zeitraum Oktober bis Dezember 5 Prozent mehr Motorräder verkauft wurden als vor Jahresfrist. Der Traditionskonzern hat nach eigenen Angaben Maßnahmen zur Stabilisierung des Geschäfts ergriffen und die Lagerbestände bei den Händlern reduziert. Harley-Davidson kämpft seit Längerem mit sinkenden Verkaufszahlen und will mit einem kleineren, günstigeren Modell namens "Sprint" neue und jüngere Kunden ansprechen.