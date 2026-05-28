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Gütertransport von Lkws auf niedrigstem Stand seit 2015

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Rückgang um 1,9 Prozent gegenüber 2024
 © HANS KLAUS TECHT, Apa
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Der Gütertransport österreichischer Lastwagen ist auf den niedrigsten Wert seit 2015 gesunken. Lkw mit österreichischem Kennzeichen haben im Vorjahr rund 360 Mio. Tonnen transportiert, das sind 1,9 Prozent weniger als im Jahr davor und der vierte Rückgang in Folge, teilte die Statistik Austria mit. Start und Ziel lagen dabei fast immer innerhalb Österreichs. Transportiert werden hauptsächlich Steine, Sand und andere Baustoffe sowie Holz.

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Lkw mit ausländischen Kennzeichen wurden in dieser Erhebung nicht berücksichtigt. Zahlen zum gesamten Güterverkehr auf Österreichs Straßen, also inklusive ausländischer Lastwagen, werden im Oktober veröffentlicht.

SCHÖNBERG - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT

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