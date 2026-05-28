Gütertransport von Lkws auf niedrigstem Stand seit 2015

© HANS KLAUS TECHT, Apa home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Gütertransport österreichischer Lastwagen ist auf den niedrigsten Wert seit 2015 gesunken. Lkw mit österreichischem Kennzeichen haben im Vorjahr rund 360 Mio. Tonnen transportiert, das sind 1,9 Prozent weniger als im Jahr davor und der vierte Rückgang in Folge, teilte die Statistik Austria mit. Start und Ziel lagen dabei fast immer innerhalb Österreichs. Transportiert werden hauptsächlich Steine, Sand und andere Baustoffe sowie Holz.

von APA Teilen