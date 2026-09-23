Großbritannien: Unternehmensstimmung verschlechtert sich

Im Dienstleistungssektor verschlechterte sich die Stimmung. Der entsprechende Unterindikator fiel wie der Gesamtindikator um 0,8 Punkte auf 51,7 Punkte. In der Industrie hat sich die Stimmung hingegen etwas verbessert.

Die Umfrageergebnisse zeigen eine "besorgniserregenden Kombination aus enttäuschend schleppendem Wirtschaftswachstum und zunehmendem Inflationsdruck", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. Der Stimmungsdämpfer und hohe Kosten dürften die Unternehmen weiterhin von Neueinstellungen abhalten.