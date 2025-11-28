Google lässt Kartellbeschwerde gegen Microsoft-Cloud fallen

Die für das europäische Cloud-Geschäft bei Google zuständige Managerin Giorgia Abeltino sagte, ihr Unternehmen werde weiterhin mit Politikern, Kunden und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um sich für einen offenen Cloud-Markt einzusetzen. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob bestimmte Eigenheiten des Cloud-Geschäfts dazu führen, dass Microsoft und Amazon ihre Marktmacht ausbauen. Die Untersuchung soll in einem Jahr abgeschlossen sein.