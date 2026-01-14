Coca-Cola gibt Pläne für Verkauf von Costa Coffee auf

Stellungnahmen von Coca-Cola und Costa Coffee waren zunächst nicht erhältlich. Zu den Bietern in der Endphase der Gespräche gehörten dem Bericht zufolge TDR Capital, der Eigentümer der britischen Supermarktkette Asda, und der Special-Situations-Fonds von Bain Capital, dem die Ketten Gail's und PizzaExpress gehören. Zuvor seien auch die Finanzinvestoren Apollo, KKR und Centurium Capital beteiligt gewesen. Coca-Cola könnte die Verkaufspläne mittelfristig wieder aufleben lassen, hieß es weiter.

Der Konzern hatte Costa Coffee 2018 für 5,1 Mrd. Dollar (4,4 Mrd. Euro) übernommen, um seine Position auf dem globalen Kaffeemarkt zu stärken, auf dem er mit Starbucks und Nestlé konkurriert.