Schwenk zurück zu Öl und Gas kostet BP Milliarden

Allerdings lief es zuletzt auch im Geschäft mit fossilen Brennstoffen schlechter. Auf dem Ölmarkt wächst die Sorge vor einem Überangebot, der Preis ist unter Druck. BP rechnet deswegen für das vierte Quartal mit Belastungen von 200 bis 400 Mio. Dollar beim Öl und 100 bis 300 Mio. Dollar beim Gas. Der Preis für ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent lag von Oktober bis Dezember im Schnitt bei 63,73 Dollar (54,69 Euro) und damit 2,40 Dollar niedriger als im dritten Quartal.

Der neue Verwaltungsratschef Albert Manifold will die Investitionen bei BP von kohlenstoffärmeren Geschäftsfeldern wieder zurück zu Öl und Gas lenken, um die Rentabilität zu verbessern. Seit Jahren hinkt BP bei der Profitabilität Rivalen wie Exxon Mobil und Shell hinterher.

Auch der Schuldenstand soll sinken. Am Jahresende 2025 soll die Verschuldung zwischen 22 und 23 Mrd. Dollar liegen, nach 26,1 Mrd. Dollar zum Ende des Sommerquartals. Bis Ende 2027 sollen es nur noch 14 bis 18 Mrd. Dollar sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Verkauf von Beteiligungen: Im vierten Quartal seien so rund 5,3 Mrd. Dollar zusammengekommen, 1,3 Mrd. Dollar mehr als bisher angestrebt. Der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Schmierstoffgeschäft Castrol für 6 Mrd. Dollar ist darin nicht enthalten.

Die bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, wie Erdöl und Erdgas, entstehenden Treibhausgasemissionen sind laut Wissenschafterinnen und Wissenschaftern maßgeblich für die Klimaerwärmung verantwortlich.