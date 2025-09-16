Google kündigt Milliarden-Investitionen in Großbritannien an

Google kündigte zudem eine Vereinbarung mit Shell an, die zur Netzstabilität und zur Energiewende in Großbritannien beitragen solle. Finanzministerin Rachel Reeves sprach von einem "starken Vertrauensbeweis in die britische Wirtschaft und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA".

Beim Besuch Trumps werden Wirtschaftsvereinbarungen im Wert von mehr als 10 Mrd. Dollar erwartet. Dies gilt als Unterstützung für die Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer, die auf private Investitionen für die schwächelnde Wirtschaft hofft.