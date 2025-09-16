Google kündigt Milliarden-Investitionen in Großbritannien an

©APA/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON
Im Vorfeld des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien hat Google angekündigt, 5 Mrd. Pfund (5,8 Mrd. Euro) im Vereinigten Königreich zu investieren. Unter anderem solle ein Rechenzentrum in der Nähe von London entstehen, um die wachsende Nachfrage nach KI-Diensten wie Google Cloud zu bedienen, teilte der US-Technologiekonzern am Dienstag mit. Die Investition werde voraussichtlich jährlich 8.250 Arbeitsplätze bei britischen Unternehmen schaffen, hieß es.
Google kündigte zudem eine Vereinbarung mit Shell an, die zur Netzstabilität und zur Energiewende in Großbritannien beitragen solle. Finanzministerin Rachel Reeves sprach von einem "starken Vertrauensbeweis in die britische Wirtschaft und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA".
Beim Besuch Trumps werden Wirtschaftsvereinbarungen im Wert von mehr als 10 Mrd. Dollar erwartet. Dies gilt als Unterstützung für die Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer, die auf private Investitionen für die schwächelnde Wirtschaft hofft.