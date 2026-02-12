Abo

Gewinneinbruch bei Magnum nach Abspaltung von Unilever

Nettogewinn fiel 2025 um gut 48 Prozent auf 307 Mio. Euro
Der Eis-Hersteller Magnum hat im ersten Jahr nach seiner Abspaltung von Unilever einen Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn fiel 2025 um 48,4 Prozent auf 307 Mio. Euro, wie das seit Dezember an der Amsterdamer Börse notierte Unternehmen mitteilte. Als Grund wurden Kosten für die Trennung, Umstrukturierung und Finanzierung genannt. Der Umsatz stagnierte bei 7,9 Mrd. Euro.

Konzernchef Peter Ter Kulve verwies jedoch auf eine solide operative Leistung mit wachsenden Verkaufs- und Absatzzahlen. Für das laufende Jahr hält das Unternehmen an seiner Prognose eines organischen Umsatzwachstums von drei bis fünf Prozent fest.

