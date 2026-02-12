Gewinneinbruch bei Magnum nach Abspaltung von Unilever

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Eis-Hersteller Magnum hat im ersten Jahr nach seiner Abspaltung von Unilever einen Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn fiel 2025 um 48,4 Prozent auf 307 Mio. Euro, wie das seit Dezember an der Amsterdamer Börse notierte Unternehmen mitteilte. Als Grund wurden Kosten für die Trennung, Umstrukturierung und Finanzierung genannt. Der Umsatz stagnierte bei 7,9 Mrd. Euro.

APA