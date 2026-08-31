Gewinneinbruch bei Huawei

Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für die Entwicklung neuer Produkte um ein Viertel auf 15,57 Mrd. Euro. Damit will der Konzern China von ausländischen Technologieimporten unabhängiger machen. Er investiert verstärkt in eigene Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) und Produkte für autonomes Fahren. Daneben hat das Unternehmen auch Smartphones und Komponenten für Mobilfunk-Netzwerke im Portfolio.