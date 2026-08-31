Allianz erwägt Übernahme von britischem Pannendienst

AA wurde 1905 gegründet und ist teilweise vergleichbar mit dem ÖAMTC oder dem ARBÖ. Die derzeitigen Eigentümer des in Großbritannien ebenfalls für seine gelben Pannenhilfe-Fahrzeuge bekannten Unternehmens - mehrere Finanzinvestoren - verfolgen dem Sender zufolge bereits fast das gesamte Jahr über eine zweigleisige Strategie. Als Alternative zu einem Verkauf wird demnach eine Notierung an der Londoner Börse geprüft. Die Zeitung "Financial Times" hatte im vergangenen Jahr berichtet, dass der britische Pannendienst einen Verkauf für fünf Milliarden Pfund anstrebe und Käufer suche.