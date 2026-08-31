Bank Vontobel verlegt Hauptsitz von Zürich nach Baar

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Vontobel verlegt seinen Hauptsitz von Zürich in den steuergünstigen Kanton Zug und baut in Baar einen neuen Campus für mehr als 1.500 Beschäftigte. Das eigens für den Vermögensverwalter konzipierte Areal soll im Jahr 2030 eröffnet werden, wie das Schweizer Unternehmen am Montag mitteilte. Dort sollen Beschäftigte zusammengezogen werden, die derzeit auf sieben Gebäude in Zürich verteilt sind.
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Das bisherige Gebäude am Zürcher Bleicherweg soll zu einem Standort für die Kundenbetreuung mit mehr als 300 Mitarbeitern umgebaut werden. Insgesamt beschäftigte Vontobel an sämtlichen 28 Standorten in der Schweiz und im Ausland zur Jahresmitte 2.279 Personen.
SÖLDEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/EXPA/JOHANN GRODER
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