GM-Arbeiter in Kanada stimmen neuem Tarifvertrag zu

Dem Bericht der Gewerkschaft zufolge plant GM, 144 Millionen kanadische Dollar für die Produktion der nächsten Generation des schweren Pickups GMC Sierra in einem Werk in Oshawa zu investieren. Zudem sicherte der Konzern zu, ein zweites Montagewerk in Ingersoll, Ontario, vorerst nicht zu verkaufen oder zu schließen. Weitere 691 Millionen kanadische Dollar fließen in die bereits im April angekündigte Produktion neuer V8-Motoren in Ontario. Die Vereinbarung beinhalte bedeutende Verbesserungen bei Löhnen und Arbeitsplatzsicherheit, teilte der Chef von GM Canada, Jack Uppal, mit. Sie helfe dabei, gut bezahlte Arbeitsplätze zu erhalten, die seit Langem ein Eckpfeiler der kanadischen Autoindustrie seien.

Die kanadische Automobilindustrie hat derzeit mit US-Zöllen von 25 Prozent zu kämpfen. US-Präsident Donald Trump hat zudem gedroht, diese zum 1. Jänner 2027 auf 50 Prozent zu verdoppeln. Das Schicksal der kanadischen Automobilwerke ist zu einem zentralen Thema in den festgefahrenen Handelsverhandlungen zwischen den USA und Kanada geworden. Die Gespräche waren in der vergangenen Woche ohne eine Einigung über die Senkung der Zölle auf mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge zu Ende gegangen. US-Autobauer hatten auf eine Entlastung gehofft, da die Abgaben die Kosten für den grenzüberschreitenden Transport von Fahrzeugen und Teilen in die Höhe treiben.