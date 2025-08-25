Getränkefirma Dr Pepper will Kaffee-Hersteller JDE schlucken

Das Geschäft mit Erfrischungsgetränken werde vom bisherigen Keurig-Chef Tim Cofer geführt. Finanzvorstand Sudhanshu Priyadarshi übernehme die Kaffee-Sparte.

Hinter den Fusionspartnern Keurig und JDE Peets steht die deutsche Milliardärsfamilie Reimann. Sie gehört zu den größten Aktionären des US-Getränkekonzerns und kontrolliert den niederländischen Kaffeeröster.

An der Börse in Amsterdam stiegen die JDE-Aktien um knapp 18 Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch von 31,26 Euro. Damit steuerten sie auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu.