Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm

Die Einnahmen rechtfertigten nicht den mit dem Abo-Modell verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand, sagte der Manager. Für den einmaligen Beitrag von 79 Euro erhielten Kunden einmal im Monat besondere Ticketangebote, kostenlos reservierte Sitzplätze und eine Reiseversicherung für den gebuchten Flug. Nach Ryanair-Angaben konnte sich daraus eine Ersparnis von bis zu 405 Euro pro Jahr ergeben. Bereits nach drei Flügen ergebe sich eine Ersparnis. Die bestehenden Abos werden bis zum Ende ihrer Laufzeit bedient.