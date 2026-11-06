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Der deutsche Mobilfunkanbieter Freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben. Bis zum Ende des kommenden Geschäftsjahrs sollen für bis zu 75 Millionen Euro eigene Papiere zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Büdelsdorf mit. Die so erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Anteilschein rechnerisch erhöht.

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