Im dritten Quartal erzielte IAG einen operativen Gewinn vor Sondereffekten von 1,73 Milliarden Euro. Der Konzern verfehlte damit die Schätzungen der Analysten, die 1,81 Milliarden Euro prognostiziert hatten. Positiv äußerte sich das Management zur Buchungslage: Für das vierte Quartal seien 85 Prozent der Buchungen gesichert und auch das erste Quartal 2027 sehe stark aus. Die gesamten Treibstoffkosten für 2026 schätzt IAG auf 8,9 Milliarden Euro. Für 2027 ist der Konzern nach eigenen Angaben zu 45 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert.