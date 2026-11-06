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Der Einzelhandel im Euroraum hat im September mit mehr Gegenwind gekämpft als erwartet. Das saisonbereinigte Absatzvolumen sank zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet. Im August war es noch um 0,4 Prozent nach oben gegangen.

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