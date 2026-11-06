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Der Einzelhandel im Euroraum hat im September mit mehr Gegenwind gekämpft als erwartet. Das saisonbereinigte Absatzvolumen sank zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet. Im August war es noch um 0,4 Prozent nach oben gegangen.
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Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren schrumpfte im September um 0,3 Prozent zum Vormonat. Außerhalb des Lebensmittelbereichs (ohne Kraftstoffe) ging es um 1,2 Prozent nach unten.
++ THEMENBILD ++ Eine Kundin beim Einkaufen in der SCS Westfield Shopping City Süd, auf einer Rolltreppe am Donnerstag, 13. August 2026 in der SCS in Wr. Neudorf bei Wien.