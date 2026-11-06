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Der US-Elektroautobauer Tesla stellt die Produktion des Cybertrucks in seinem texanischen Werk Mitte kommenden Jahres ein. Damit sollen Kapazitäten für den Bau des Robotaxis Cybercab freigemacht werden, teilte Unternehmenschef und Milliardär Elon Musk am Freitag auf der Plattform X mit. Es blieb vorerst unklar, ob der Cybertruck in einer anderen Fabrik weiterhin gebaut oder komplett aus dem Angebot gestrichen wird. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
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Tesla hatte den futuristischen Cybertruck als Konkurrenz zu den vor allem in den USA beliebten Pick-ups von Ford und General Motors (GM) positioniert. Unter anderem wegen seines kontroversen Designs konnte sich dieser Pritschenwagen jedoch nicht durchsetzen. Zudem kämpft Tesla mit Qualitätsproblemen und musste mehrfach Fahrzeuge zurückrufen. Das Cybercab gilt als Eckpfeiler von Musks Plänen, Tesla zu einem Hersteller von Robotern und autonomen Fahrzeugen umzubauen.
BURBANK, CALIFORNIA - JULY 24: An aerial view of a Tesla Cybertruck being driven on July 24, 2024 in Burbank, California. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)