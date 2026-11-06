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Der US-Elektroautobauer Tesla stellt die Produktion des Cybertrucks in seinem texanischen Werk Mitte kommenden Jahres ein. Damit sollen Kapazitäten für den Bau des Robotaxis Cybercab freigemacht werden, teilte Unternehmenschef und Milliardär Elon Musk am Freitag auf der Plattform X mit. Es blieb vorerst unklar, ob der Cybertruck in einer anderen Fabrik weiterhin gebaut oder komplett aus dem Angebot gestrichen wird. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

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