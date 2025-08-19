EZB genehmigt Mediobanca-Übernahmeangebot für Banca Generali

© APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE/MIGUEL MEDINA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die italienische Mediobanca hat am Montag die Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Übernahme der Privatbank Banca Generali erhalten. Mit dem Schritt will Mediobanca den zweitgrößten Vermögensverwalter Italiens schaffen und ihrerseits ein Übernahmeangebot von der Rivalin Monte dei Paschi di Siena abwehren. Mit der Genehmigung der EZB ist der Weg für das Angebot frei, über das die Mediobanca-Aktionäre am 21. August abstimmen sollen.

