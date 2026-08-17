Europas Leitbörsen zu Mittag ohne Bewegung

Starke Konzernbilanzen und Wetten auf das Ausbleiben einer Zinserhöhung der US-Notenbank hatten den DAX vergangene Woche auf eine Rekordjagd geschickt. Am Montag blickten Anleger erneut auf die Lage im Nahen Osten. Der Schiffsverkehr durch die für Öltransporte wichtige Straße von Hormus hat sich am Wochenende erneut verlangsamt. Zudem erklärte der iranische Außenminister Abbas Araktschi, der Iran habe noch nicht über eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA entschieden.

Am Ölmarkt schwankten die Preise zwischen minus 1,1 und plus 1,3 Prozent. Zuletzt notierten die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI jeweils rund ein Prozent höher bei 89,62 und 83,09 Dollar je Fass (159 Liter). Shane Oliver, Chefvolkswirt beim Finanzdienstleister AMP, zeigte sich jedoch gelassen. "Auch wenn es in der Pattsituation mit dem Iran um die Straße von Hormus noch keine Lösung gibt, bleibt unser Hauptszenario, dass die Ölpreise in einer Spanne von 70 bis 100 Dollar bleiben werden", sagte der Experte. "Der Iran dürfte verhindern, dass sie tiefer fallen, während die USA versuchen, den Markt zu beruhigen, wann immer sie über 100 Dollar steigen."

Auch die Erholung der Kurse von KI-Aktien geht am Montag im freundlichen Technologie-Sektor weiter. Am Markt hieß es, ein herausragendes Umsatzwachstum des KI-Plattformanbieters Anthropic dämme die im Juli noch eingepreisten Sorgen rund um den KI-Ausbau weiter ein. Die Geschäftszahlen bestärkten Anleger in der Einschätzung, dass die massiven Investitionen in diese Technologie sich auszahlen werden. Ein Sektor-Treiber waren zuletzt auch Hoffnungen auf eher stabile denn steigende Leitzinsen in den USA.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete aus einem ihr vorliegenden Dokument, in dem Anthropic potenziellen Investoren vielversprechende Wachstumsinformationen an die Hand gibt. Demnach soll der Umsatz des Unternehmens, dass mit Claude eine der weltweit beliebtesten KI-Plattformen betreibt, im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mindestens das 14-fache gestiegen sein.

Unter den DAX -Werten zeigte sich der Aufschwung vor allem beim Energietechnikkonzern Siemens Energy , dessen Aktien mit einem zweiprozentigen Anstieg das in der Vorwoche erreichte Hoch seit Anfang Juli wieder anpeilten.

Für die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon ging es um ein Prozent hoch. Im MDAX legten Chip-Branchenausrüster wie Suss Microtec oder Aixtron um bis zu 1,8 Prozent zu. Der Waferhersteller Siltronic verbuchte einen Kursanstieg von 1,3 Prozent.

An der Börse in Zürich brachen die Aktien der SIG Group um fast 16 Prozent ein. Der Schweizer Verpackungshersteller hatte überraschend Finanzchefin Ann-Kristin Erkens zur neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.