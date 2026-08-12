Europas Leitbörsen wenig bewegt, Euro-Stoxx-50 plus 0,2 %

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes warnte vor negativen Folgen für die US-Anleihemärkte, sollten die Zahlen über den Erwartungen liegen: "Überrascht die Inflation auf der Oberseite, könnten die Renditen weiter steigen und die Fünf-Prozent-Marke ins Visier nehmen - genau dann könnte es für die Aktienmärkte ungemütlich werden."

Der Euro-Stoxx-50 legte zu Mittag um 0,2 Prozent auf 6.563,46 Punkte zu und bewegte sich damit auf Rekordniveau. In Frankfurt steigerte der DAX seine Bestmarke auf 26.521 Punkte. Zuletzt kam der deutsche Leitindex mit 26.506 Zählern auf ein Plus von 0,4 Prozent. Außerhalb des Euroraums war die Tendenz uneinheitlich. Während der Schweizer Leitindex SMI um 0,62 Prozent auf 14.485,34 Punkte nachgab, präsentierte sich der britische FTSE 100 kaum verändert.

Zahlen gab es nur wenige, aber die lösten markante Kursbewegungen aus. Aktien von Vestas sprangen nach dem Bericht zum zweiten Quartal um über 17 Prozent an. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einer starken Gewinnentwicklung des Windanlagenbauers, die deutlich über den Erwartungen gelegen sei. Zudem habe das Unternehmen seinen Ausblick für die Margen angehoben und ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

Zustimmung fanden auch die Zahlen von ABN Amro. Die Niederländer hätten die Erwartungen geschlagen und zudem den Ausblick erhöht, lobten die Analysten von RBC. Damit setzte sich die Reihe starker Ergebnisse im Bankensektor fort.

Nicht ganz so einheitlich war die Entwicklung der Technologiewerte. Während das Schwergewicht ASML von guten Vorgaben aus Fernost und überzeugenden Zahlen von US-Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz profitierte, standen Aktien von Prosus unter Druck. Mit einem Abschlag von 3,6 Prozent reagierte der Wert auf das enttäuschende Nettoergebnis der Beteiligung Tencent.