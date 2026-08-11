Europas Börsen uneinheitlich, Rekorde für Euro-Stoxx und DAX

Der Euro-Stoxx-50 und der DAX erreichten im Handelsverlauf neue Rekordstände, grenzten die Zuwächse bis zum Schluss aber wieder etwas ein. Der Eurozonen-Leitindex gewann 0,24 Prozent auf 6.551,22 Punkte. In Frankfurt legte der deutsche Leitindex DAX um 0,26 Prozent auf 26.391,42 Zähler zu. An den übrigen Börsen überwogen dagegen moderate Abgaben. So fiel der Londoner FTSE-100 um 0,17 Prozent auf 10.844,19 Einheiten.

Maßgeblich zur Entwicklung trugen die Ölpreise bei, die zwischen verhärteten Fronten und optimistischen Äußerungen bezüglich einer baldigen Einigung im Iran-Konflikt hin- und her schwankten. Zuletzt sagte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif, die Zeichen der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen".

Dies brachte die Ölnotierungen aber nur kurzzeitig unter Druck. Zum Handelsende standen sie wieder etwas höher, was sich auch am Branchentableau mit klaren Gewinnen der Ölaktien widerspiegelte.

Daneben waren Technologiewerte weiterhin gefragt. So gehörten die Papiere des Halbleiter-Ausrüsters ASML mit einem Kursplus von 2,7 Prozent zu den stärksten Aktien im Euro-Stoxx-50. "Der KI-Boom hält die Euphorie hoch und sorgt für Kursgewinne bei den Halbleiteraktien", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest.

Vergleichsweise stabil präsentierten sich auch die Pharmawerte. Gewinner waren Aktien der Schweizer Alcon mit einem Plus von 4,7 Prozent. Der Augenheilkonzern hatte mit den am Vorabend veröffentlichten Halbjahreszahlen überzeugt.

In Frankfurt schlossen die Kontron-Aktien etwas höher, nachdem bekannt geworden war, dass der Großaktionär Ennoconn Corporation knapp mit dem Versuch gescheitert ist, die Mehrheit am österreichischen Technologiekonzern zu übernehmen. Ein Händler erläuterte, die Nachricht nehme die bisherige Unsicherheit aus der Aktie.