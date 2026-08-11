US-Börsen geben nach, gute Iran-Signale wirken nicht lange

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,34 Prozent auf 53.791,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 7.728,20 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,60 Prozent auf 26.445,45 Einheiten hinab. In der Gruppe der "Magnificent 7" waren die Alphabet-A-Aktien mit minus 3,8 Prozent auffallend schwach.

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hatte gesagt, die Anzeichen der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gerieten die Ölpreise zeitweise unter Druck, legten schließlich aber wieder zu. Die Unsicherheit bleibt hoch, auch weil Hoffnungssignale bisher immer wieder enttäuscht wurden.

Die USA gehen nun davon aus, dass die durch den Krieg mit dem Iran verursachten Unterbrechungen der Ölversorgung bis Ende nächsten Jahres etwa 600.000 Barrel pro Tag erreichen werden, da der Konflikt die Lieferungen über die wichtige Meerstraße von Hormuz weiterhin beeinträchtigt. Die Auswirkungen der Störungen der globalen Energiemärkte dürften also vorerst kaum abgemildert werden.

Wegen steigender Ölpreise nehmen die Sorgen um eine anziehende Inflation nicht ab. Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli werfen daher ihren Schatten voraus. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet. Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres dürften dann zumindest erst einmal nicht weiter angeheizt werden, nachdem diese bereits ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag eingedämmt hatte.

Unter den Einzelwerten sprangen am Dienstag die Aktien von Hertz Global Holdings um 15,6 Prozent hoch. Sie befinden sich im Rally-Modus, seit das Mietwagenunternehmen letzte Woche einen geringer als erwartet ausgefallenen Quartalsverlust gemeldet hatte.

Die Papiere von Riot Platforms gewannen 4,3 Prozent. Das Bitcoin-Mining-Unternehmen, das kürzlich mit dem Verkauf von KI-Rechenzentrumskapazitäten begonnen hatte, schloss Kreisen zufolge einen Vertrag über 9,1 Milliarden US-Dollar mit der KI-Firma Anthropic. Riot meldete zudem einen Umsatz für das zweite Quartal, der die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf.

Plug Power zogen um 5,2 Prozent. Der Nettoumsatz des Wasserstoff-Unternehmens für das zweite Quartal hatte die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Die in New York gehandelten Aktien des schweizerischen Turnschuh-Herstellers On Holding brachen nach einem enttäuschenden Umsatz im zweiten Quartal um gut ein Fünftel ein. Dies belastete auch die Papiere von Nike, die um 1,9 Prozent sanken.