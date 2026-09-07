Europas Leitbörsen notieren zu Mittag mit Abgaben

Gegenwind kam von steigenden Ölpreisen, nach erneuten gegenseitigen Angriffen im Krieg zwischen den USA und dem Iran.

Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 gab gegen Mittag leicht um 0,2 Prozent nach auf 6.382 Punkte. Der deutsche DAX baute 0,27 Prozent auf 25.978 Einheiten ab. Außerhalb des Euroraums notierte der britische FTSE-100 wenig verändert bei 10.830 Zählern. In der Schweiz ging es für den Leitindex SMI indessen um 1,0 Prozent nach unten auf 14.252 Punkte.

Die Aktie des Schwergewichts Novartis gab in Zürich um 3,1 Prozent nach. Der Pharmakonzern hatte in einer Studie mit dem Lipoprotein-Senker Pelacarsen einen Rückschlag einstecken müssen. Das Medikament hatte nicht den erhofften Erfolg beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod gezeigt.

Swiss Re gaben zuletzt 1,7 Prozent nach. Die großen Rückversicherer versuchen bei ihrem Branchentreffen in Monaco derzeit, den weiteren Preisverfall im Schaden- und Unfallgeschäft in Grenzen zu halten. Die Versicherer sehen wachsende Gefahren etwa durch Überschwemmungen, Dürren, Hagel, schwere Gewitter und Waldbrände.

An der Spitze bei den europäischen Sektoren lagen die Ölwerte mit einem Plus von 1,1 Prozent. Die Branche profitierte erneut von den gestiegenen Ölpreisen. Die Papiere von Eni kletterten um 1,0 Prozent, Totalenergies gewannen zuletzt 1,2 Prozent.

Auffällig sind auch Nordex, die sich nach einer Kaufempfehlung der Bank of America um gut 12 Prozent verteuerten.