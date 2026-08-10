Leichtere Tendenz an der Wall Street

Der Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 53.975,98 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und bei 54.744 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 sank zum Wochenstart um 0,06 Prozent auf 7.753,11 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq Composite verlor 0,32 Prozent auf 26.605,36 Zähler.

In Nahost dreht sich alles um die für den internationalen Handel wichtige Meerenge, die Straße von Hormuz. Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Außenministeriums in Teheran, von Handelsschiffen Gebühren für die Durchfahrt zu erheben. Der Streit um solche Rechte auf einer internationalen Schlüsselroute gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran und dürfte eine Einigung mit den Vereinigten Staaten erschweren. "Hormuz ist jetzt die ultimative Verhandlungswaffe und nicht nur eine Schifffahrtsroute", resümierte Marktexperte Stephen Innes.

Unternehmensseitig zählten am Montag mit Blick auf Tech-Aktien Nvidia mit minus 2,9 Prozent zu den Verlierern. Zudem büßten Intel 4,1 Prozent und Apple 1,6 Prozent ein.

Nvidia bewegten Medienberichte über eine Partnerschaft des Unternehmens mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften. Dabei gehe es um eine Finanzierung des Ausbaus von KI-Infrastruktur im Umfang von 500 Milliarden US-Dollar, hieß es. Nach Börsenschluss bestätigte der KI-Chiphersteller die Berichte.

Der Chiphersteller Intel kündigte zur Finanzierung seiner ehrgeizigen KI-Wachstumsstrategie an, zusätzliche Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar auszugeben.

Apple, erst Ende Juli auf ein Rekordhoch geklettert, wurden vom Analysehaus Jefferies von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Ein bisher für den Markteintritt im September 2027 geplantes, voll gläsernes iPhone werde mit Blick auf Branchendaten anscheinend nicht weiter verfolgt, schrieb Analyst Edison Lee. Er sieht darin einen Nackenschlag. Ein solch hochpreisiges Smartphone wäre angesichts steigender Preise für Speicherchips von Vorteil gewesen, um den durchschnittlichen Verkaufspreis und die Konzernmarge weiter zu steigern.

Die Papiere der Online-Auktionsplattform Ebay litten mit minus 3,8 Prozent darunter, dass der Videospiele-Händler Gamestop womöglich sein Übernahmeangebot zurückziehen könnte. Firmenchef Ryan Cohen erwäge statt eines Kaufs, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gamestop-Aktien gaben um 1,9 Prozent nach.

Die Anteilscheine von HP Enterprise gewannen nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley auf "Overweight" 2,7 Prozent.

SpaceX übersprangen nach fast vier Wochen wieder ihren Ausgabepreis von 135 Dollar und schlossen 4,2 Prozent höher bei 138,74 Dollar. Am 12. Juni war das Unternehmen von Elon Musk an die Börse gegangen. Nach drei fulminanten Handelstagen kam schnell Ernüchterung auf.